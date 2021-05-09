孫翠鳳扮醜飾演妙峰禪師。（大愛電視台提供）

孫翠鳳搶「淨頭」拼命掃廁所，感動清德大師。（大愛電視台提供）

該劇地震場景逼真。（大愛電視台提供）

孫翠鳳飾演妙峰禪師。（大愛電視台提供）

明華園天王小生孫翠鳳在大愛電視《高僧傳》5月10日上檔的新戲《妙峰禪師》中化身「佛門魯班」，扮醜飾演妙峰禪師，還要掃廁所！孫翠鳳日前在臉書宣傳新戲時笑稱「這次的高僧竟然是顏值最低的」、「想盡各種辦法扮醜」。為了真實呈現妙峰禪師長相，孫翠鳳必須化上臉上長滿瘡的妝，雖曾扮過達摩禪師有著粗擴大鬍子，什麼扮相都難不倒她，但她笑說如果還不符合醜，「可能就跟本身顏值高有關啦！」但孫翠鳳也強調，長相是父母給的，妙峰禪師不覺得是缺點，無所作為才是缺點。

《妙峰禪師》由孫翠鳳藝文工作室製作演出，孫翠鳳原想在外型上配合史書記載，扮成暴牙、朝天鼻、眉毛高低不齊，結果被製作團隊質疑把「生旦淨丑」的「生」演成「丑」角，雖然孫翠鳳有自信演技一樣能展現小生的魅力，最後還是不敵製作人，意見被打回票。

古籍記載中的妙峰禪師，5歲父母雙亡，一直做著最卑微的工作，打掃廁所是家常便飯，就算做別人最不想做的事也是盡心盡力，練就了一身清潔的好功夫。因此拍攝《妙峰禪師》時，孫翠鳳三句不離「淨房」，為了聽高僧講經說法，擠不進廂房，想方設法要留下來，在苦苦哀求下當了「淨頭」，用自己的「專業」把茅廁掃得乾乾淨淨的，不但順利聽經，還因為乾淨的淨房，得到敬仰的大師的青睞。

妙峰禪師從最做卑微的事開始累積能量，不恥下問學得了一身建築工法好功夫，他一生建寺築塔，鋪橋造路，完成十幾處道場和多座橋梁，度人無數，惠澤萬民，其中山西太原的永祚寺和雙塔、五臺山的銅殿和七處九會殿、寧化的萬佛洞、中條山萬固寺的無梁殿，迄今依然聳立，見證這位「佛門魯班」，以建築長才弘法利生的偉大成就。

劇組當時在攝影棚拍攝一場地震場景，大柱子等道具都要陸續倒下，沒想到正當超逼真的災難發生，哀嚎聲此起彼落，導播卻大喊「卡」，現場所有人全都笑成一片。原來一位路人甲的臨演，平時是資深的武術指導老師，功夫底子強，柱子一倒砸到頭，要拍攝的是正常人的反應倒地不起，老師卻反射動作一把扶起柱子怕打到別人，結果成了NG有趣畫面。

(中時 )