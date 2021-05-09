PTT網友「robertshih」壓寶航運股身家暴漲，獲「PTT航海王」稱號，據他分享的對帳單，持有高達23590張陽明股票，依照7日收盤價91.5元，市值破21億。然據他推估，陽明的目標價將會到162至174元之間。一名鄉民好奇發問：「為什麼賺了20億還不滿足？」，其他鄉民紛紛回應「問巴菲特就知道」，享受的是「數字增加的快感」，而不是數字對他的影響。

航海王6日貼出對帳單，透露自己目前7個帳戶中共有23590張陽明股票，按7日收盤價91.5元計算，航海王身家21億起跳，相當驚人。同時他更發長文分享自己做的台股20年數據分析，指出中立預估陽明的全年EPS落在27至29元之間，乘上過去20年正常配息股票至少都擁有的6倍本益比，陽明目標價將來到162至174元之間。

對此，有PTT鄉民發問：「為什麼賺了20億還不滿足？」，指航海王好像從10萬本金開始，10幾年下來，趁著這波疫情ALL IN航海股，據說身價暴漲到20億。這位鄉民好奇，一般人從股市裡賺個一兩億，差不多就夠爽一輩子了，畢竟在市場裡只要沒收手，都不算是有賺到錢，好奇為啥航海王還要繼續投資？20億跟40億理論上能買到的東西都差不多了吧？

對於原PO疑惑，眾多鄉民紛紛回應：「巴菲特：」、「臺灣巴菲特啊」、「你問巴菲特」、「這個問題巴菲特也被問過啊。他自己的分享是類似享受數字增加的快感，而不是數字對他的影響」、「有人分享就是錢可以買到別人的時間，即便每個人一天擁有的時間都一樣。實例就是老巴已經90多歲了還是每年開股東會」。

還有人說：「你問馬斯克跟比爾蓋茲啊！」、「燕雀安知鴻鵠之志 難怪一輩子窮酸」、「Netflix有部叫王冠和璀璨帝國 有錢人想的和我們不一樣」、「這叫做成就感好嗎 內心還沒被滿足」、「沒有收手，不等於不滿足。可能只是想看資產能成長到什麼程度，看數字極大化而已。」、「是在追求成就」。

(中時新聞網)