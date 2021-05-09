新竹市政府斥資3億興建的新竹市第1座公立身心障礙者就業綜合大樓將在今年底完工試營運，新大樓有6層高，未來將採一條龍服務並與園區企業合作，提供職業訓練、媒合就業、就業後輔導，另也規畫有餐廳、創意市集，將是1座全功能商場。

市長林智堅指出，新竹市目前約有3000多位身障職場員工，過去政府就業服務分散在不同場域，使用者得跑3、4個機關辦理，相當的不方便，市府因此興建公立身心障礙者就業綜合大樓，並以無障礙環境、社區共融為核心理念，全館不僅服務身障者，1、5樓也將規畫成商場，提供民眾另1個購物去處。

他表示，大樓內設有就業服務中心、職業訓練教室、商場、餐廳、展演等，提供身障者友善職場，還邀請喜憨兒基金會等庇護工場等進駐，讓身障者從被服務者轉變為服務者、創造者。

未來還將與科學園區廠商合作，以職業訓練提升身障者就業軟實力、並發揮身障者就業優勢。

勞工處指出，身心障礙者就業綜合大樓為地下1層、地上6層，屆時將有諮詢室、早期療育機構、職訓教室等，提供身障者性向評估、穩定就業的諮商服務、也提供雇主諮詢如何打造友善職場、如何使用職務再設計等，更有中餐、烘培、多媒體、電路等職業訓練等服務。

未來大樓1樓是多元商場，設有餐廳、麵包店、竹塹知名店家，還有郵局友善服務窗口；2樓有諮詢室、會議室並備有職業量測器具；3樓有早期療育機構進駐，並整合社會處與教育處資源；4樓是職訓教室，如中餐教室、烘焙教室、資訊教室、電路教室；5樓有廠商營運的友善商場。

勞工處同時以有輕度心智障礙的小均為例，未來她可在大樓內庇護餐廳工作的同時參加在職訓練，經媒合獲竹科廠商錄用。小均上工後，勞工處持續輔導並提供職務再設計服務，幫小均設計了特殊輔具，提高工作安全性、效率，未來在該大樓可輔導更多像小均一樣的身障者成功就業。

(中時 )