曾任職某電腦代工大廠設計主任的黃姓男子，與王姓同事夫婦均為多年好友，竟偷吃王妻，16個月內嘿咻35次，王妻甚至趁丈夫出國洽公，在家邊帶小孩邊與黃男溫存，事後王男查看妻子手機，發現2人互傳「可以噴在妳臉上嗎」、「你射啊！你小老弟又不是我在控制的」與「妹妹說要把弟弟吃掉」等鹹溼對話，才知被戴綠帽，憤而提告求償，高等法院判黃男須賠償王男110萬元定讞。

這起宛如日本AV片NTR(意指老婆被人睡走)情節的案件，3名當事人過去都在國內某上市電腦代工大廠上班，小王及綠帽夫都是年薪百萬的科技新貴。王男控稱，他跟妻子2013年結婚，育有1子，夫妻2人原本與黃都是同事，也是多年好友，3人交情深厚，不料黃男竟與他妻子日久生情，發生婚外情。

王控稱，2人自2018年9月至2019年12月間，在公司附近汽車旅館嘿咻、黃男車上車震，甚至趁他出國之際，2人不顧小孩睡覺在家裡激戰，1年4個月嘿咻35次，去年1月他自妻子手機發現鹹溼對話，1個月後雙方協議離婚，但為了照料幼子，2人仍住在一起。王提告求償200萬元。

一審審理時，王妻及黃男均坦承有婚外情，王妻證稱她記性不好，故用手機內的APP日曆標註與黃發生性行為的時間、地點，不同地點有不同符號，黃男則反控王男也與多名女子發生曖昧關係。

但法官勘驗王男提出的LINE對話與錄音，包括「聽說王今天飛，所以今晚一個人嗎」、「我那天內褲啥顏色」、「可以噴在妳臉上嗎」、「你射啊！你小老弟又不是我在控制的」與「妹妹說要把弟弟吃掉」等鹹溼對話，認定黃男侵害王男配偶權，判黃男須賠償30萬元。

高院審理時，黃男指他去年離職，目前待業，王男求償金額過高，但高院卻認為一審判賠30萬元，金額太低，以黃任職公司期間，年薪均逾百萬，具有相當專業知識及工作能力，且正值壯年，加碼判決黃須賠償110萬元，全案定讞。

(中時 )