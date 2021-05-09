蘇花公路、台9丁線61.2公里處和中隧道內，今天早上發生一起自小客車自撞隧道意外。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮蘇花公路今發生一起交通事故，21歲黃姓男子開著白色小客車載著女性友人從花蓮前往北部，行經台9丁線和中隧道時，不明原因自撞隧道壁後，車身整個佔據對向車道，對向道的重型機車騎士見狀後，沒想到卻因煞車過急不慎摔車，所幸3人均無生命危險。

警方表示，今天早上9點20左右，黃男駕駛一部白色自小客車沿蘇花公路台9丁線南往北行駛，行經61.2公里處和中隧道不慎自撞路邊，趙姓男子當時騎乘重機行經該路段時，見到自小客自撞，情急之下，緊急剎車卻不慎自摔，並未與黃男發生擦撞。

救護人員趕抵現場後，疑似因小客車自撞隧道壁的力道強烈，車頭全毀，擋風玻璃碎裂，造成黃男臉部多處割傷，副駕駛座的21歲的李姓女子則是胸悶，臉部亦有多處外傷，2人送往花蓮慈濟醫院治療後，無生命危險。

黃男與趙男經警方酒測後，酒測值均為0，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

(中時 )