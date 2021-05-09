南韓天王Rain和第一美女金泰希結婚4年多，育有2個女兒，一家低調卻幸福美滿，近年來夫妻倆漸漸開始會在節目公開私下相處模式，還合體拍廣告，品牌近日釋出廣告花絮，兩人超甜互動羨煞旁人。

Rain和金泰希代言按摩椅品牌，近日釋出拍攝幕後花絮，雖然已是影后等級的金泰希，對於第一次要和老公拍戲略顯尷尬，頻頻笑場直呼「好難喔」，Rain在一旁安撫她「你就想像我們在家的樣子」。

等到順利拍攝完成後，Rain還不忘稱讚金泰希「太會演了，不覺得很自然嗎？果然是演員」，還露出自豪表情，而從拍攝現場看來，他不時會逗老婆笑，但可能夫妻倆私下互動很少公開於眾，所以兩人都有點不自然。

攝影導演更開玩笑吐槽「看起來很假」，讓金泰希也笑著附和「真的有點假」，讓Rain趕緊反駁，「難道我在家沒有這樣嗎？努娜（韓語中男生叫姊姊的稱呼）妳怎麼這樣說？」意外曝光私下對老婆的暱稱，而夫妻倆甜蜜鬥嘴的互動，閃瞎眾人。

Rain近來解封談起和金泰希的婚姻，不僅在節目上自爆曾為了家庭萌生引退念頭，更透露和老婆相當契合，結婚至今從來沒吵過架，而他也鼓勵金泰希如果遇到好劇本，可以多去試試，完全沒有要她結婚就放棄演藝工作。

Rain和金泰希拍攝廣告花絮。(圖／取自YouTube)

(中時新聞網)