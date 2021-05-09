確診機師曾造訪的咖啡廳，業者無奈公布足跡多少會影響生意。(呂筱蟬攝)

確診機師曾到訪的麵店，用餐客人得知後趕緊改外帶離開，店家也馬上拉下鐵門暫時歇業。(呂筱蟬攝)

中央流行疫情指揮中心9日公布新增確診機師案1183及其妻子案1184相關足跡，包含中壢區pilot in café、華泰名品城及蘆竹區胡同彭家老舖新疆拉麵，業者聽聞同聲表示「超錯愕」，有民眾正在吃麵，被前去消毒的人員告知趕快改成外帶迅速離開，而咖啡廳深受模擬駕駛艙航空機組員歡迎，常在此聚會小憩，業者被告之後除全店消毒，下午連一個客人都不敢再上門，無奈生意深受影響。

9日各餐廳擠滿慶祝母親節的家庭，華泰名品城每逢假日遊客眾多，停車場總是大排長龍，但確診者足跡一公布後，不少家庭直呼「太可怕了」，直說已經吃完午餐，原本想再逛逛如今連一秒都不想多待，加快腳步趕緊回家。也有民眾痛批，確診者是5月1日的足跡，為何不早公布偏偏選在母親節當天，大家餐廳早都訂好了，臨時取消打壞全家慶祝的興致，媽媽既生氣又無奈。

pilot in café在中壢地區小有名氣，張姓業者原考上機師，沒想到碰到疫情無法去報到，轉個方向斥資在青埔地區開設航空主題咖啡館，甚至還設置模擬駕駛艙，不少新手機師都會在這裡模擬訓練，成為航空業界熱門咖啡廳。

張姓業者說，8日收到消息得知確診者有來過，因為機師圈子不大，對該名確診機師有印象，5月1日他是來此用餐，彼此還有稍微聊天，他除了用餐時間之外都有戴上口罩，因為中央沒有硬性規定要歇業，足跡公布後還是有開門營業，只是沒有客人敢再上門，不解為何中央在隔了一周後才公布足跡，感覺有點沒有意義。

(中時 )