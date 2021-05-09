香港財政司長陳茂波在2021年的預算案中公布四大金融業市場資助計畫，香港財經事務及庫務局長許正宇9日發表網誌指出，上述計畫總預算超過5.7億港元，希望讓香港更好地把握全球及大陸市場的新趨勢，推動金融業進一步發展。

香港信報報導，許正宇表示，以綠色經濟推動疫後復甦已經成為全球焦點，綠色投融資活動更趨活躍。香港特首林鄭月娥也已訂下在2050年前達到碳中和的目標，因此港府計畫於未來5年因應市場情況，發行合計約1,755億港元等值的綠色債券，為更多綠色項目進行融資，以改善環境和推動低碳經濟發展。

另外，香港積金局已於2020年5月擴大強積金投資在房地產投資信託基金（REIT）的比例及市場數目，投資於香港、英國、美國及澳洲上市的REIT總額不再受限於強積金基金資產10％的上限。

許正宇又指，目前已有超過230個強積金成分基金投資於REIT，涉及資產約40億港元。而開放式基金型公司（OFC）資助計畫供投資者認購和贖回基金。截至2021年4月底，已有13間OFC在港成立。

(工商 )