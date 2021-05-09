據馬祖海巡隊統計，馬祖海域今年1月至今共獲報24件大陸籍漁船越界，均立即派遣船艦驅離。（示意圖，馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊6日調派東引巡防艇前往救援基隆籍「漁富888號」船難，大陸籍漁船8日趁黑夜越界捕撈石鯛，對此，馬祖海巡隊表示，東引巡防艇8日晚間10時許已返回東引，另外會調派南竿巡防艇協勤，確保我國漁民權益。

東引民眾報案指出，8日有大陸籍小型漁船越界，趁黑夜直接在潮間帶捕撈石鯛，影響當地漁民權益。由於東引巡防艇前往救援基隆籍「漁富888號」船難，無法第一時間派出巡防艇驅離。

馬祖海巡隊表示，基隆籍「漁富888號」6日於馬祖東引東北方86浬發生火燒船事故，9名印尼籍漁工跳水獲救，但余姓兄弟檔至今失聯，船難發生後第一時間立即調派東引巡防艇前往救援，以救援為第一任務。

至於大陸籍漁船趁隙越界捕魚，馬祖海巡隊表示，東引巡防艇8日晚間10時許已返回東引駐地，一旦接獲民眾報案會立即前往驅離，由於東引巡防艇日後還須協助救援船難任務，也將從南竿調派巡防艇支援協勤，確保我國海域。

據馬祖海巡隊統計，馬祖海域今年1月至今共獲報24件大陸籍漁船越界，均立即派遣船艦驅離，1月3件、2月2件、3月6件、4月8件、5月5件。

馬祖海巡隊強調，為落實維護海洋永續經營理念，將提高巡邏密度打擊非法魚撈行為，並結合特勤快艇快速打擊能量，以靈活勤務規畫及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

(中時 )