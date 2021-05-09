結婚不是人生的唯一解答，但能找到相伴左右的人，是難得的幸福，女星侯怡君與製作人男友蕭大陸情牽20年，多年來屢傳婚訊，但都沒有定論，不過這兩年都會在公開活動大方放閃，足見感情很不錯，今天適逢母親節，侯怡君透露回家陪媽媽過節，且是男友陪著回去，更驚喜的是，她對蕭大陸的稱呼，有了變化。

侯怡君和演員兼製作人蕭大陸，在彼此身邊兜兜轉轉20年，有過一段婚姻的蕭大陸，因為不婚，和當時想結婚的女友侯怡君多次分合，女方還一度跟別人論及婚嫁，但走了一圈，侯怡君放下了對結婚的執念，反倒感受到「舊愛還是最美」，如今跟蕭大陸又能相知相守，雖然沒結婚，但卻是外界公認的一對愛侶。

侯怡君臉書po文。(翻攝自侯怡君的家臉書)

今天是母親節，侯怡君在臉書貼出兩張照片，寫下：「我愛你，MOM！我愛妳的笑容，天下媽媽母親節快樂！」，驚喜的是，她在文末標註寫著：「謝謝先生的陪伴與給媽咪的大紅包」，顯然是由蕭大陸陪著回家，對他的稱呼更是升格成了「先生」，給母親的紅包，也疑似是蕭大陸準備的，儼然親女婿的規格。

事實上今年2月農曆年時，侯怡君透露男友有來家裡拜年，還準備了20萬大紅包給爸媽，他也每年都有到侯家拜年，侯爸侯媽跟侯弟都對他很滿意，早就認定蕭大陸是侯家女婿，而侯怡君則是老早凍了卵，心中對擁有孩子是有期待的，「在等上天安排，等對的精主」，若要實施人工受孕，就得做結婚登記才行。

至於侯怡君、蕭大陸是否已登記結婚，至截稿為止，仍未得到雙方回應。

(中時新聞網)