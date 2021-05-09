根據大陸《證券時報》旗下數據寶的《A股上市公司薪酬榜》統計，剔除去年員工數目變動較大的上市公司，A股上市公司員工人均薪酬（不含高管）的平均值為15.46萬元（人民幣，下同），較2019年下降2.29％。從薪酬區間分佈來看，人均薪酬在10至20萬元之間的公司數目最多，共有2167家、占比51.95％。
但其中有4家上市公司人均薪酬超過百萬元，分別是渤海租賃、新潮能源、科銳國際、中金公司，並以渤海租賃蟬聯榜首，2020年人均薪酬為194.32萬元。若按照每年250個工作日計算，渤海租賃日薪平均超過7500元，兩個工作日獲得薪酬高於其他公司人均月薪；新潮能源則為第二名的160.3萬元。
另外排名前50的上市公司人均薪酬超過50萬元，對比來看，薪酬50強的上市公司在去年發放薪酬有所增加，36家上市公司人均薪酬上漲，並未因疫情原因給員工減薪。例如重慶啤酒、達安基因人均薪酬增長30萬元以上。
(旺報 )
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