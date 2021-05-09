7名台灣人自馬來西亞駕帆船8日回台，因檢疫卡關，整船滯留安平港長達13小時，最後在台南市政府協助下，5人入住防疫旅館，仍有2人堅守船上。台南市長黃偉哲今天說，針對假日疾管署不上班一事，是中央權責非地方權責，經衛生局盡力協調，疾管署昨晚派員檢疫，但他也重申，國有國法、家有家規，歡迎國人但希望大家守法。

黃偉哲說，昨天有人反應，民眾打1999反應，居然有馬來西亞來的船直接進到台南的遊艇碼頭，居然都不用申請就長驅直入，讓人家懷疑是不是像金門橡皮艇翻版？黃偉哲說，市府緊急瞭解並聯絡海巡署、市警局，才知道船上都是台灣人，不是外國人，也不是大陸的人。

他說，國家、國境管制進出港以及機場都需要有一定程序的申請、管制，不能買一台飛機就直接開到桃園機場、台南機場，一定有一個飛航管制，同樣，海上航行也一樣，我們當然歡迎國人返國，但國有國法、家有家規，有一定的申請程序。

至於假日疾管署不上班一事，黃偉哲說，這是中央權責，不是地方權責，衛生生局已盡力協調。疾管署的人昨晚也趕來幫忙檢疫，他重申，很歡迎國人但希望大家守法。

被問到防疫是否延長，他說，目前是持續到5月15日，後續看國內有無新增本土案例，像今天是境外零本土，但如果還有本土，就要看中央指示、看疫情是趨緩還是趨緊；如果趨緩的話，就考慮秋冬專案可以暫停，如果趨緊就必須延長。

(中時 )