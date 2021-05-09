誰說女性只能嬌滴滴？搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座及白羊座的女性個性最強勢，不僅看起來氣質不凡，做事風格更是相當霸氣，甚至比男人還豪爽，是天生的女中豪傑。

▍1. 獅子座

獅子座的女人舉手投足都散發著貴族氣質，看上去不僅非常霸氣，她們的個性更比男人還豪爽，做事風格我行我素，從來不在乎別人的意見，面對困難也從不服輸，說話做事都是說一不二，非常能幹又強勢。

▍2. 天蠍座

天蠍座的女人內心倔強，生來脾氣就比較大，雖然看似高冷難接近，但其實她們只是個性比較直接，最討厭婆婆媽媽，才會給人強勢的感覺，一旦深入相處就能發現，她們比男人還豪爽。天蠍女總認為自己一定要出人頭地，因此面對工作總是很努力，即使經歷很多困難也不會放棄。

▍3. 白羊座

白羊座的女人可是天生的女中豪傑，他們的直來直往，喜歡幫助別人，而且行事風格大大方方，特別豪爽，內心非常倔強，為人還非常強勢，他們勇氣十足，對朋友非常好，朋友有難，一定有白羊座願意幫忙。

(中時新聞網)