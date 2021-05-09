今（9日）是一年一度的母親節，寵妻魔人修杰楷在中午時PO出一系列的家庭溫馨照，其中一張還正面擁吻賈靜雯，高調的放閃祝老婆母親節快樂！

修杰楷9日中午在臉書、IG同步曬出一家五口的天倫照，一開頭就獻上甜蜜的祝福：「我們家的媽咪，母親節快樂！」他感念賈靜雯多年來的付出，有感而發地說：「謝謝你總是像太陽一樣讓我們都感到溫度…謝謝你不管再忙再累都願意陪伴我們聽聽和我們說說話…」最後不忘嘴甜稱讚：「謝謝你…我們家最美的媽咪。」

照片中，修杰楷穿著筆挺的西裝，正面親吻、擁抱賈靜雯，夫妻倆半開著眼對視，流露滿滿的幸福，另幾張則是他們帶著梧桐妹、咘咘和BO妞聚餐、踏青及到海邊的天倫合照，每個人都笑得不亦樂乎，一家族呈現和樂融融的模樣，許多網友看了都忍不住留言：「對的人每天都幸福快樂」、「好美很幸福的一家人」、「求量產修杰楷」、「修又帥又好，好男人」女星林熙蕾也說：「So sweet」、歌手戴愛玲則祝福：「最美媽咪～母親節快樂！」

稍早之前，賈靜雯也在自己的社群平台PO出母親節的貼文，感性地說：「對於孩子來說，媽媽～真的是超人，有求必應、有事能依靠。我有個好母親，給我愛的能量，讓我抓著這份強大又偉大的母愛繼續傳承下去，沒有我媽哪來我，沒有我，哪來3個寶貝。」她向三個寶貝女兒喊話：「我會是妳們永遠堅強的依靠！因為～我早已用愛築好高牆，讓妳們隨時可以靠著喘氣休息。」不要求回報的母愛令人動容。

(中時新聞網)