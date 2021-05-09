魏蔓劇中抓包閨蜜跟老公偷情崩潰。（三立提供）

魏蔓劇中抓包閨蜜跟老公偷情崩潰。（三立提供）

魏蔓劇中抓包閨蜜成語蕎跟老公高英軒偷情。（三立提供）

魏蔓在三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》中，飾演傻大姐貴婦，她原以為擁有100分的婚姻，還有不離不棄的閨蜜，甚至引閨蜜住進家中，沒想到寵愛順從的老公竟與閨蜜早就聯手背叛，竟還在家裡大剌剌偷情，在她親眼目睹小三與老公相約摩鐵後，立刻決定在老公、閨蜜前攤牌，渣男老公竟然還先提離婚，讓魏蔓當下火都起來了。拍這場戲時，魏蔓對著老公與小三崩潰大怒，又哭又吼，拍到上氣不接下氣，最後整個燒聲虛脫，她拍完後直呼：「好痛苦！感覺真的全世界都崩潰了。」

劇中魏蔓被最親密的兩個人背叛，她表示自己蠻幸運的現實感情中沒被劈腿過，也算靠劇中曉筠一角體驗不一樣的人生！聊到對於近年來社會中小三事件層出不窮，魏蔓分享：「如果對小三來說那個男人是真愛，那可以勇於追求，而對方要怎麼接受是那對夫妻要面對的課題；但如果小三只是要破壞感情純粹好玩，真的不可取！」魏蔓更開玩笑說：「這真的會下十八層地獄！」

在拍攝過程中，魏蔓飾演的朱曉筠在面對老公出軌時竟然可以說出：「如果你跟我道歉，我可以盡釋前嫌！」以魏蔓的角度來看，覺得這樣的愛太卑微了，愛情應該是舒服的，而且這樣的感情不可能會沒有疙瘩，她認為這種事情有一就有二，她也不相信男人說的「不會再犯」。

聊到非單身的男女與異性之間的親密距離，魏蔓笑說因人而異，有些人愛吃醋，那他們的容忍度就很低，但她覺得談感情講求「公平」，在她心裡有一個天秤，「你怎麼要求我，我就要怎麼要求你」，覺得談感情誠實很重要，只要講出來其實她都會給予信任，感情裡最不能原諒另一半「說謊」。

劇中出軌的老公被抓包，還甩態先提離婚，更撂狠話：「我從來沒有愛過妳！」魏蔓覺得這句話比起外遇來說更傷人，若現實生活遇到這樣的狀況，她表示一定會超級火大，她走心地說：「要提也是我先提離婚！」她說自己沒辦法談有「目的」的感情，劇中面對劇中人生難題「遇到老公外遇提離婚，以女人的立場到底應該要挽留這段沒有愛的婚姻？還是要果斷分開？」魏蔓笑說很難講，因為她覺得遇到感情危機時是人們最脆弱的狀態，有些人為了要把「人」留在身邊，就算同床異夢也要維持表面關係，她覺得沒有不對，離開也好、挽留也罷，最重要的是不要欺騙自己、委屈自己來維持一段感情。魏蔓笑說不知道未來的老公會不會外遇，但她都會提前做功課，如果真的遇到老公出軌，會毅然決然離婚，雖然過程的悲痛是必然要經歷的，但絕不會糾纏不清讓自己受委屈，她想跟天下的正宮分享：「不屬於妳的東西就算失去了，也是一種獲得，妳獲得了自由！要想著跟老公的緣份就是盡了。」

劇中演活閨蜜小三的成語蕎在現場拍攝時，忍不住情緒潰堤，事後成語蕎分享因為之前談感情常常被第三者介入，曾經在感情中受過多次重傷，一開始接到這個角色的時候很抗拒，因為怕自己沒辦法去感受「小三的心態」，怕詮釋不好這個角色，拍攝這場戲時，看到魏蔓對著閨蜜的心痛的質問、對著老公苦苦哀求的挽留，就想到她在感情中也曾是這麼卑微，而現在的她如果又遇到另一半出軌，她會毅然決然的分手，不會讓自己在愛情裡受委屈。

(中時 )