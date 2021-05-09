吳媽媽為女兒拍MV獻出第一次。（音圓唱片提供）

吳申梅（左）和媽媽情同姊妹。（音圓唱片提供）

吳申梅睽違4年最新台語專輯《天燈》，同名主打歌MV請到母親飾演老年版的自己，MV腳本詮釋女人的一生，吳申梅看到劇本後戲胞大開，自告奮勇跟導演黃建華請求由自己親自來演繹，她本來打算化老妝親自詮釋80歲的自己，但劇組安排先拍老妝順序上不夠完善，到時得卸掉老妝重化，時間不允許，幸好吳媽媽挺身而出，風趣的吳媽媽說：「我女兒化老妝要4小時，我只要2小時。」

MV一路拍到半夜，但吳申梅隔天一早6點要搭飛機去金門勞軍，沒有時間卸掉老妝再化新的妝，當劇組正苦惱時，吳媽媽拍胸脯說：「不然，我來好了！」吳媽媽說自己年紀較大，化老妝也比較不花時間，也可讓女兒多休息、直接延續MV的妝趕飛機，讓全劇組都為吳媽媽熱烈鼓掌。本來吳申梅擔心怕沒拍過戲的媽媽是否可以安然過關，還傳授母親演戲的小秘訣，但正式來時，她發現媽媽很穩，「不管是沈思、眺望或內心戲，都恰如其分，很到位」。

(中時 )