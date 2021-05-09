愛奇藝綜藝節目《青春有你3》9日下午在官微宣佈終止節目錄製取消決賽。節目組發文寫出，目前，節目組決定終止節目錄製，取消決賽。到此節目組沒有公佈任何消息，一些網路上的組團消息和所謂「官方微博」均為不實資訊。

近日，大陸網上熱傳一段影片，由於品牌牛奶被大量拆開直接被倒入水溝中。據大陸媒體報導，這是粉絲為《青春有你3》中的選手進行投票而引發的，據了解為偶像投票的二維碼印在奶蓋裡面，想要投票，就得拆開奶蓋。在相關娛樂社區裡還有粉絲表示「沒辦法，拆開後喝不完賣不掉，隔夜還沒法喝，只能倒掉。」

另有大陸網友爆料，《青春有你3》粉絲為投票倒掉的牛奶僅僅一批就達27萬瓶。隨著牛奶事件風波持續發酵。5月4日晚間北京市廣播電視局在微信公眾號上發文，責令愛奇藝暫停《青春有你》第3季後續節目錄製，要求愛奇藝認真核查並整改存在的問題。

根據新浪財經報導，直到5日凌晨，愛奇藝《青春有你》官方微博回應此事，稱「誠懇接受，堅決服從」。5月6日夜間，愛奇藝發文道歉，稱對於「倒奶影片」造成的影響表達歉意，同時重申堅決反對一切形式的食品浪費，強調從發文即刻起，關閉《青春有你》第3季所有助力通道。

同時稍早《青春有你》第3季選手余景天傳出父母經營的KTV涉嫌賣淫和賣毒，所屬公司星宇愔樂也在微博發佈退賽聲明，稱余景天因個人身體原因，無法繼續參與相關工作，決定退出目前的節目錄製。

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(旺報 )