由亞堤教育股份公司與高市府青年局共同舉辦的《Raspberry Pi Jam Kaohsiung樹莓派應用研討會》，於8日在南部物聯網智造基地盛大開展，現場吸引近百位創客參與盛會，是南部首屆指標性樹莓派研討會。

樹莓派是由英國樹莓派協會自2012年起開發的單晶片電腦，為全球最暢銷的通用電腦，來自世界各地的創客皆會籌辦年度聚會，儘管而在疫情影響下各國停擺，亞堤教育團隊仍攜手高市府青年局，為高雄青年舉辦這場接軌業界、了解國際趨勢的年度盛會。

高市府青年局表示，期待透過本場樹莓派研討會及系列工作坊，加深南區資訊技術提升，並促進高雄科技人才交流，積極串連學界和業界，帶領莘莘學子跨領域學習提升軟實力。

《Raspberry Pi Jam Kaohsiung樹莓派應用研討會》聚集了各界、各年齡的創客人才，並邀請業界專家，從工業、光電、展場裝置至機器人等多元議題分享，現場更展出多件樹莓派應用展品及辦理實戰工作坊，此外，3至5月份已於林園高中、新莊高中及海青工商推出8場前導工作坊，希冀將科技教育深入校園，以活絡南部科技新知、促進領域知識交流。

(中時 )