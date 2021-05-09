日本新冠疫情嚴峻，政府延長東京、大阪等地的緊急事態。

印度新冠確診病例已經正式突破2,200萬人，正當全世界將焦點放在印度時，日本大阪的疫情也相當嚴峻，日媒披露，過去7天大阪每100萬人的新冠病歿數竟然已經超越印度，當地醫療體系也瀕臨崩潰。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，印度今日再宣布新增40萬3,738例新冠確診病例，印度已經連續4天每日新增病例超過40萬例，連續18天每日新增超過30萬人染疫。同時，印度今日也增加4,092人病歿，總染疫人數來到2,229萬6,414人，死亡總人數為24萬2,362人。

印度疫情居高不下之際，日本大阪疫情嚴峻的情況也不相上下，《朝日新聞》（The Asahi Shimbun）報導，大阪8日新增1,021人確診、40人喪命，總染疫人數升至8萬8,737人、死亡人數為1,696人，值得注意的是，7日大阪才創下50人喪命的病歿新紀錄。

《朝日新聞》昨（8）日獨家報導，若根據日本厚生勞動省的統計數據來看，截至5日，過去7天大阪平均每100萬人中的新冠死亡數高達19.6人，這個數字竟然高於印度的15.5人。

若排名日本各都道府縣過去7日的每百萬死亡人數，大阪府以下分別為愛媛縣的11.2人、德島縣11人、兵庫縣9人、和歌山縣7.6人，前五名全部落在關西地區，東京都的排序為22名，每百萬人中只有1.4人喪命。

《朝日新聞》指出，儘管日本政府已經將東京、大阪、兵庫、京都等4地區的緊急事態延長至5月底，不過關西地區醫療崩潰的狀態仍將持續。

當地老年安養院陸續爆發大規模感染，老人相繼死去，值得注意的是，許多老年患者因為等不到病床，在安養院中不幸過世。

日本傳染病專家、新冠顧問委員會主席尾身茂（Shigeru Omi）指出，大阪的重症病床使用率高達99%，目前一共有365張重症病床，但是等待住院的患者多達1.5萬人，顯示醫療系統相當緊繃。

(中時新聞網)