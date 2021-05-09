YOUTUBE網紅「J爸」近日上傳1段在台南市一處鴨場拍攝的獵捕綠鬣蜥影片，過程中發現1條俗稱「臭青母」的王錦蛇，認為是非保育類動物，竟帶回家料理食用，網友觀看後留言不妥，台南市農業局警告，非保育類的野生動物仍不能任意捕捉食用，違者將依照「野生動物保護法」開罰6萬至30萬元。

「J爸」拍攝的影片在網路上擁有近13萬人追蹤流量，他3日與友人攜帶鎮暴槍，到台南市一處鴨場獵捕綠鬣蜥，意外發現樹上有1隻王錦蛇。

一行人將蛇捕捉後，認為王錦蛇屬非保育類，很多蛇肉店都用來煮食，因此將蛇帶回料理下肚，影片播出後，不少網友轉傳分享，並留言表示此舉不妥。

「J爸」進一步說明，捕捉時，蛇已受傷，帶回鴨場後已死亡，鴨場老闆告知很多蛇肉店都有賣俗稱臭青母的蛇肉，因此誤認是合法宰殺。但也承認看到網友留言才學習到相關知識。

台南市農業局森林及自然保育科表示，一般蛇肉店的王錦蛇來源若是養殖而來，不會觸法，若是野生動物，死亡應找適當地點掩埋，活體可通報農業局派員取回野放，食用仍屬非法，目前正查證影片內容是否屬實，若有違法案情，將依照「野生動物保護法」開罰6萬至30萬元。

針對綠鬣蜥捕捉另有明文規定，台南市農業局表示，台灣雲林縣以南都有綠鬣蜥蹤跡，行政院有訂定90萬元的獎勵金加以清除，依照規定方式，50公分以下每隻獎勵金150元，超過50公分每隻獎勵金250元，台南市今年已捕捉1000多隻。

(中時 )