何依霈日前加入民視八點檔《多情城市》，演出個性海派的大姐頭「蔡金枝」，讓她直呼非常興奮，因為上次拍民視拍八點檔已經是20年前的《媽媽請你也保重》，到現在還是有觀眾記得她的角色名稱，讓她受寵若驚，尤其暌違多年回到娘家拍戲，還遇到老朋友，讓她顯得放鬆不少。

她這一次加入《多情城市》，一出場就要跑酒店跟角頭老大交涉，但她坦言許久沒拍八點檔，真的會緊張，好在演員有些都是老朋友，像黃瑄、江俊翰、還有黃文星等人，這一次搭檔合作上也給她很多的鼓勵。她更發現黃文星拍八點檔時整個人鬆到不行，拍戲現場也非常輕鬆，黃文星也給她信心喊話。

何依霈劇中愛慕黃文星。（民視提供）

何依霈劇中飾演大姐頭。（民視提供）

何依霈表示，這次對戲最多的就是黃文星，因為劇中她是角頭老大的女兒，雖然混黑社會，但非常愛慕劉加堯（黃文星飾演），所以只要遇到黃文星，整個人就會一改霸道變成溫柔的撒嬌女，只是角色要一直對男人吃豆腐，讓她顯得不自在，看到劇本她要飛撲男生身上，就讓她緊張，加上對方是認識多年的黃文星，一開始還會笑場，後來索性等笑完後再開拍。

(中時 )