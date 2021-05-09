泰籍移工說只撿到一顆田螺。（讀者提供）

警察及消防人員都趕到蘭潭搜救，規勸泰籍移工勿觸法。（讀者提供）

嘉義市警察局、自來水公司第五區管理處在蘭潭有告示禁止從事不法活動。（廖素慧攝）

嘉義蘭潭9日中午傳出有男子疑似跳水，警消急奔搜救，在進水口處發現這名男子在潭邊涉水，經查，這名泰籍移工為了撿田螺可以賣200元而下水，警方規勸他離開，並籲請民眾蘭潭禁止從事不法活動，違反者《廢棄物清理法》、《水利法》可開罰。

今天中午嘉義飆高溫，嘉義市消防局獲報蘭潭疑有人跳水，立即出動2部消防車，消防人員穿防寒衣、救生艇等裝備，準備下水搜救，在進水口處發現1台機車，下方潭邊有男子涉水，警義消人員呼叫他，規勸他上岸。

警消初查，這名男子是泰國籍移工，在嘉義知名大廠工作，以前也曾到蘭潭撿田螺賣給民雄的餐廳，今天趁著放假再來撿田螺，只撿到1顆約拳頭大小。

義消人員問他，可以賣多少錢？他說「200元」，義消人員再追問「1顆200元喔？」他國台語摻雜著說「嘸啦！」接著用手勢比弧形，又說「只有1顆」，應是指「一籮200元」。

嘉義市警察局、自來水公司第五區管理處在蘭潭有告示「提供飲用水的蘭潭水庫，基於維護水質及安全，禁止在蘭潭及周邊環境游泳、釣魚、烤肉、放生、潛水、行駛船筏、餵食流浪狗等汙染行為，違者依《廢清法》、《道路交通管理處罰條例》、《水利法》可罰1200元至5萬元罰鍰。

(中時 )