香港財政司長陳茂波9日發表網誌指出，整體而言，香港經濟的確初見起色，經濟結束連續六季的收縮。不過，上一季的經濟復甦動力主要仍是靠出口拉動。其他行業如零售及餐飲等，表現仍有待進一步改善。

香港信報報導，陳茂波指出，餐飲業收益2021年第一季比2020年同期低約9％，與2019年同期比更是低37％。而受到疫情打擊較大的行業，除了餐飲以外，還有旅遊、零售、運輸及物流等，這些行業合計聘用約100萬名員工，占香港勞動人口約三成，這些行業的企業和從業人員對經濟的「體感溫度」肯定比整體還冷。

陳茂波又指，港府也很急切要全力做好控疫、抗疫工作，但同樣重要的是民眾能夠積極參與疫苗接種計畫，這是保護自己和家人的最有效和最務實的方法，也是協助整體社會恢復正常活動的關鍵。為了盡快回復正常生活和復甦經濟，海外各地也積極朝接種疫苗的方向推進，這是不少先進經濟體抗疫路線圖中的關鍵一站。

(工商 )