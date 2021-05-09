高雄鳳山今年1月發生一起女高職生因與女友人有糾紛，慘遭9名男女甩巴掌、潑飲料霸凌，影片引發公憤，市長市長陳其邁也痛批「霸凌，絕不容忍！」 。事後帶頭霸凌的黃姓男子住家遭黃姓、沈姓網友丟雞蛋、放鞭炮、開直播公審，高雄地院怒斥是另類網路霸凌，依《社會秩序維護法》裁罰各5000元、500元。

今年1月，鳳山一名少女疑似與女同學有金錢糾紛，被帶到婦幼館，遭9名男女包圍甩巴掌、淋飲料施暴，少女不還手遭虐的畫面引發社會公憤。疑似施暴的黃姓男學生的臉書事後也被網友起底灌爆，黃男還留言求饒。

黃姓網友2月8日下午前往黃男住家前，開直播公布黃男住家外觀和地址，強調就算黃男搬家，還會是把他找出來，公布給網友知道。另一名沈姓男網友同一天看到直播，特地搭車到黃家前面看熱鬧，兩人都遭警方移送法辦。

黃姓網友辯稱看不過去黃男霸凌劣行，才會到黃男住處門口直播、公告周知。沈姓網友則辯稱到場看熱鬧只是純粹表達「對教育的關心」。

但法官認為，黃姓網友用直播的方式、公開他人住處地址，也是另一種罷凌行為，沈姓網友看到直播就跑到現場參與圍觀、助陣，兩人行為都構成「藉端滋擾住戶」要件，干擾安寧秩序。

法官怒斥黃姓網友聲援「反罷凌」應該採取適當的方式，而不是用同樣的方式公審加害人，最後裁罰他5000元。另考量沈姓網友領有身心障礙證明，最後僅裁罰他500元，兩人皆可抗告。

(中時 )