加權股價指數跌破月線後，在前波低點16700附近盤底，連續兩次測底都未跌破前低，三天不破前低，又守在季線之上，技術面上有守穩的訊號，此外，經歷這波恐慌性修正後，籌碼相對穩定，有利於後續持續走揚，台股多頭格局不變，盤面上主流類股仍在金融、塑化、水泥、航運等類股族群，電子類股表現相對弱勢，權值股鴻海四月營收創同期歷史新高，呈現淡季不淡的跡象，股價完全不動聲色，代表電子類股仍不吸引資金進駐，投資要立竿見影，建議還是要選擇塑化、水泥、銅、航運等漲價題材的類股族群。.

銅、原油、鐵礦砂狂飆，原物料迎接史上最強漲勢，短線投資建議尋找「通膨」概念股，也就是原物料上漲題材，台股這波下修，塑化類股受惠於原油持續向上漲，塑化原料報價上漲，營收、獲利再創新高，股價完全不受大盤影響，持續緩步向上攻堅，其中表現最為強勢的有台塑化、台聚、國喬。

台塑化是台灣上市公司唯一的煉油廠，最直接受惠於國際原油上漲，四月營收年增110％，Q1每股盈餘創三年來的新高，技術完全不受大盤重挫影響，再創波段新高，短期內有機會持續向上攀新高，建議沿5日線操作買進。

德州暴雪後，EVA(乙烯醋酸乙烯共聚物)供給緊俏情勢優於預期，加上歐美國家可能禁用新疆太陽能多晶矽，刺激太陽能供應鏈提前拉貨，EVA報價穩定維持在高檔，台聚基本面營收、獲利不斷再創歷年新高，技術面目前在35-40元內區間震盪，建議觀3天股價都能守在35元整數關卡上，或股價準備突破區間時進場買進。

國喬受惠於塑化原料ABS與PS漲勢凌厲，去年EPS為4.52創歷史新高，今年以來營收不斷向上墊高，預估今年獲利至少能維持在相對高點，本益比只有7.13倍，技術面回測月線後，出現明顯的支撐力道，建議觀察再觀察三天，股價回測月線，或收盤價收在32.5之上進場買進。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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(中時新聞網)