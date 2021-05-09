吉安鄉公所日前在化仁海堤旁的步道增設20盞新路燈，並會同相關單位前往現地試走，由於新建路燈增加地方財政負擔，鄉公所也推出路燈認養活動。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉化仁海堤旁的步道是不少民眾運動好去處，吉安鄉公所為提升周邊的夜間安全性，去年向九河局爭取近100萬元的經費，在沿線約550公尺設置20盞新的路燈，不過新建路燈增加地方財政負擔，鄉公所也推出路燈認養活動，盼民眾用愛心點亮鄉內的夜間光明及用路安全。

吉安鄉公所去年提報「化仁海堤景觀燈環境改善工程」計畫，向九河局爭取水資源基金，獲得99.8萬元經費挹注後，在化仁海堤自行車步道施設20盞路燈。九河局長謝明昌、吉安鄉長游淑貞、鄉民代表會主席邱美雲等人日前也前往現地會勘試走，替適性照明進行把關。

謝明昌說，九河局近年來積極解決海岸退縮問題，投入不少經費進行整治工作，除投放消波塊，也依據河川治理計畫跨域整合、加強海堤綠美化及人文元素，並與吉安鄉公所協力打造化仁海堤步道景觀。

謝明昌指出，自2013年開始逐步推展化仁海堤，海堤興建規畫中也預留路燈燈座，由於吉安鄉公所將其堤頂打造成自行車步道，九河局透過疏濬公益支出，去年分配99.8萬元，今年則是69.8萬元經費，由公所針對地方需求施作夜間照明設施。

每天都會到化仁海堤散步運動的邱美雲說，這條步道過去晚上一片總是漆黑，感謝中央經費挹注，施作明亮又安全的路燈，日後也會透過前往運動檢視路燈狀況，透過行動力維管化仁海堤的運動環境。

由於吉安鄉內路燈目前共逾12000盞，整體維護費近1500萬元，地方財政支出增加，鄉公所也推出路燈認養活動，每盞路燈一年800元，希望民眾能用愛心點亮平安回家的路，有意願的民眾可致電建設課。

此外，化仁海堤路燈電線曾遭宵小偷竊變賣謀利，「破壞容易建設難」，建設課長吳印浴嘆，他也呼籲民眾看到疑似破壞、偷竊行為，請立即通報鄉公所或警察局，若路燈有毀損或危險須維修時也歡迎告知。

(中時 )