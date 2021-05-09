日本火腿隊與樂天金鷲3連戰最終戰，台灣「大王」王柏融棒子持續升溫，今天再有雙安演出，7局下還碰上中繼登板的宋家豪，最終王柏融靠著精準選球獲得四壞球保送，單場3支2，打擊率也持續上升、來到4成71，不過終場火腿以3比6落敗。

王柏融在這次與樂天的系列賽，前兩場比賽都有單場雙安的表現，今天最終戰同樣被排進先發陣容，鎮守左外野、打第3棒。

首打席王柏融站著不動遭到三振，4局下再度上場打擊，他敲出右外野二壘安打，再靠下一棒近藤健介補上二壘安打，跑回日本火腿第1分，這也是他連3場敲出長打，本季第5支二壘安打。

6局下王柏融首位上場打擊，他再敲出中外野一壘安打，單場雙安表現，7局下樂天換上第3位投手宋家豪，也讓兩人有了對決機會，最終王柏融靠著精準選球獲得四壞球保送。

宋家豪今天中繼1局，投出1次三振、2次四壞球保送，被敲1支安打失1分，也中斷他連7場未失分的紀錄，自責分率從0.71升至1.32。

而另名效力埼玉西武獅的台灣好手吳念庭今天展現「工具人」優勢，擔任先發三壘手、打第6棒，並在賽中二壘洋炮出狀況時移防二壘，打擊部分則是4支1的演出，終場西武以1比3不敵軟銀隊。

(中時 )