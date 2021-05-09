李姓男童父親指出，他跟陳姓男子在工地認識，為了慶祝母親節與家人到溪邊烤肉玩耍，剛好遇到陳與其家人，他懷疑當時是陳男拉住小孩的腳，孩子不斷求救，他擔心沒經濟能力處理後事，考慮對陳追究責任。（民眾提供）

台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳溺水2死意外，當時有2個家庭在溪邊烤肉，27歲陳姓男子先落水，一旁7歲李姓男童也跟著落水，事發後，李童父親曾表示，兒子是踩到青苔而落水，當他下水救兒子，時，落水男子卻疑抓住兒子的腳，2人才一同摔落水，但警方對此表示，必須要等警方調查釐清，才能確認李童真正死因。

警方指出，太平區頭汴坑溪9日中午12時32分，有民眾報案有人溺水，警消趕抵現場搜救，2人被救起後，當場無生命跡象，經送醫搶救，7歲李童下午2點25分宣告不治，陳姓男子則是下午4點05分宣告不治。

李姓男童一家人在醫院急診室，不斷拜託醫護人員搶救兒子，男童媽媽淚流不停表示，兒子很乖，一定要幫忙救回來，但男童歷經搶救後仍宣告不治。

李姓男童父親指出，他跟陳姓男子在工地認識，為了慶祝母親節與家人到溪邊烤肉玩耍，剛好遇到陳與其家人，他懷疑當時是陳男拉住小孩的腳，孩子不斷求救，他擔心沒經濟能力處理後事，考慮對陳追究責任。

李姓男童母親指出，她站另一邊石頭，看見兒子蹲在另1顆斜大石頭旁，因兒子見父親跳下水玩，他也想要下去，她跟兒子說那邊很危險、不要下去，他站起來時卻不小心踩到青苔落水。

李母說，先生有過去抓住兒子的手、把他救起來，且準備救上岸，塊靠近石頭，但此時已溺水的陳男，從後方原要抓住爸爸卻沒抓到，變成抓到兒子，回頭一看，2人已落水。

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(中時新聞網)