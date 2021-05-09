警方趁李歡唱後上計程車，趕緊收網逮人。（翻攝畫面）

對外自稱竹聯幫紋滸會長，同時也是統促黨成員的26歲李姓男子，在台北市中山區俗稱「男模」會館的牛郎店擔任幹部，去年他的同事借款給同為男公關的王姓男子30萬元，王遲遲沒還，李率眾將王押到旅館囚禁，不斷虐打施暴，包括皮帶抽打、逼做體能運動、強拍裸照，逼簽本票後才放人，並向其家人勒索得逞。刑事局掃黑蒐報，將李檢肅到案，共逮捕10人送辦。

26歲李姓男子在近年竄起的中山區男模店擔任幹部，自己也會以1小時1500元價碼坐檯。去年2月，該店王姓男公關向幾名同事陸續借款30萬元，不僅不還錢，還離職躲債。李協助討債，約定事成後可分利潤，尋獲王的蹤跡後，將他押到雙城街某旅館囚禁逼債。

期間，眾人輪番以徒手施暴、皮帶抽打，並逼王硬做「核心運動」，若王體能無法負荷，李便強灌雞精、蜆精等飲料，更拍下王的求饒裸照，威脅外流，陸續以此強暴脅迫方式，最終讓王簽下100萬面額的本票，才釋放他。後來，李等人也持本票向王的家人勒索10多萬元得逞。

警方獲報後展開蒐證，發現李雖是外型俊俏的男公關，坐檯時對女客溫柔體貼，討起債來卻異常兇狠。前年他替在醫美擔任櫃台的李姓女子排解糾紛，誆稱有意追求李女的蔡姓男子欠錢不還，強索20萬，夥同手下持石頭攻擊蔡頭部、雙膝，甚至強奪被害人手機、行車紀錄器，刪檔滅證，最後拍裸照、簽本票。新北警方去年即將他提治平對象，檢肅掃黑移送過。

警方發現，李以男公關身分結交不少人脈，臉書都是開趴玩樂照片，警方蒐證跟監他多時，這次趁他在台北市東區KTV歡唱準備離開時逮人，依妨害自由、傷害、恐嚇取財、組織犯罪等罪嫌送辦。

刑事局指出，近來黑道分子滋擾事件不斷，從松山之亂、蟑螂之亂，儼然成為治安隱憂，幫派犯罪已從傳統暴力犯罪轉型，隱身在看似合法的公司或是社團組織，從事非法犯罪活動如線上賭博、網路詐欺、色情直播等，獲取不法資金後，暗中壯大勢力，危害社會。警方強調，掃黑將一波一波掃，黑道一個一個抓，展現政府執法決心，不容黑幫危害治安。

(中時 )