今天是母親節，台南市勞工局做工行善團的修繕志工仍兵分三路前往台南市官田區、西港區、安平區為弱勢家庭修屋。台南市長黃偉哲感謝志工在這節日仍辛苦進行修繕，特別準備康乃馨，由勞工局局長王鑫基送給今日的修繕志工，志工收到市長的花都非常開心。

在這溫馨的母親節，做工行善團的志工夥伴們愛不停歇，持續為弱勢修屋，安平區的顏阿伯多年前祖厝遭祝融毀損，長期都睡在籐椅上令人不捨，黃偉哲獲知後，即刻請做工行善團連結二手家具助弱勢機制，致贈床鋪、桌子、椅子、衣櫥、電視櫃等家具，讓顏阿伯有一張舒適的床可以好好休息睡覺。

行善團4月27日起也進駐修屋，今日油漆志工進行牆壁油漆粉刷美化後完工，王鑫基到場也跟志工一起刷油漆，改善顏阿伯的居住環境，市議員盧崑福也特別到現場關懷，讓獨居的顏阿伯感受到社會各界的溫暖。

官田區52年次單身洪先生，獨居在父母留下來的老房屋，平時從事清潔工的工作，收入微薄有限。住家老屋為早期石棉瓦所搭建，屋頂老舊破損漏水嚴重，鐵板、鐵拉門等繡蝕嚴重，天花板隔間等亦毀損。今日志工再次進場進行牆壁的泥水粉刷施工，希望讓洪先生能重新擁有一個舒適的居所。

另外，西港區陳家3月中旬房屋遭受火災嚴重損毀，家中陳阿嬤與印尼籍媳婦輪流照顧40多歲中風無工作能力長子，並在菜市場打零工，生活相當清苦拮据。勞工局做工行善團獲報後即刻啟動修繕，日前已陸續完成屋頂鋼板搭建和鋁門窗安裝，今日進行臥室、廚房、牆壁、地面水泥粉刷施工。

王鑫基表示，修繕案有多戶持續同時進行，後壁區、下營區、南區、安南區也有個案進行會勘，看到做工行善團修繕志工無悔的付出，令人十分感佩，感謝民間許多事業單位、工會等團體，甚至個人捐助材料費，大家有錢出錢、有力出力，讓弱勢家庭有個遮風避雨、安身立命的家。

(中時 )