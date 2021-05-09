大陸財政部和工信部日前通知指出，2021至2023年，繼續召集實施小微企業融資擔保業務降費獎補政策，引導地方支持擴大實體經濟領域小微企業融資擔保業務規模，降低小微企業融資擔保成本，著力緩解小微企業融資難、融資貴問題。

香港信報報導，上述通知規定，大陸中央財政繼續透過中小企業發展專項資金，採用獎補結合的方式，對擴大小微企業融資擔保業務規模、降低小微企業融資擔保費率等政策性引導較強的省份進行獎補。

透過增設「分檔定額獎勵系數」，鼓勵地方將小微企業融資擔保費率降低至1.5％及更低水準。繼續透過「因素法補助區域補助系數」，體現對大陸中西部地區的傾斜支持。

通知又指，得到獎補資金支持的省份要因地制宜透過直接補助、績效獎勵等方式，促進融資擔保機構（含再擔保機構）擴大小微企業融資擔保業務，特別是單戶貸款人民幣1千萬元及以下的擔保、首貸擔保和中長期貸款擔保業務規模，降低小微企業融資擔保費率。

同時，鼓勵地方引導融資擔保機構積極拓展創新型小微企業擔保業務。

(工商 )