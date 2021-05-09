比起個性高調張揚，看似大智若愚的人反而更深得人心！搜狐網命理專欄點名，射手座、雙子座及水瓶座的女性習慣把自己隱藏的很深，她們最善於裝傻，明明什麼都知道，卻不輕易表態，是隱藏版的狠角色。

▍1. 射手座

射手座的女性個性活潑，天生智商非常高，但她們善於裝傻，喜歡在眾人面前營造呆萌的形象，讓人以為她們平凡簡單、平易近人，不過她們骨子裡卻有著強大的魅力，一旦射手女發揮自己的才能，就能讓眾人全都驚呆。

▍2. 雙子座

說到智商高的星座，絕對少不了雙子座！尤其雙子座的女性聰明伶俐，任何事都瞞不過她們的眼睛，但她們很擅長偽裝自己，會表現得大智若愚。雙子女看上去雖然很平凡，但是實際上能夠以超強智力碾壓眾人，千萬不要小看她們！

▍3. 水瓶座

水瓶座的女性很有內涵及氣質，就連智商也特別高，不過身邊的人通常都無法發現，因為她們習慣把自己隱藏的很深，所謂「不鳴則已，一鳴驚人」就是水瓶座，她們一旦發揮自己的實力，就會把大家都驚呆。

(中時新聞網)