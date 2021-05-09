香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與張倫碩擦出愛火，小倆口克服12歲的差距，在隔年步入禮堂，鍾麗緹與張倫碩結婚4年多，幸福夫妻形象鮮明，而今適逢母親節，鍾麗緹稍早則在微博曬出與婆婆以及親媽的照片，真實婆媳全曝光。

今天是一年一度的母親節，許多民眾都應景曬照慶祝，而鍾麗緹今早也曬出與親媽和婆婆一系列的照片，只見鍾麗緹穿著低胸上衣，彎腰的她微露事業線，鍾麗緹俏皮地和媽媽玩嘟嘴自拍，而婆婆開心接受兒子張倫碩的親吻，親子間的好感情溢於言表。

鍾麗緹俏皮地和媽媽玩嘟嘴自拍，而婆婆開心接受兒子張倫碩的親吻，親子的好感情全都露。（圖／取材自鍾麗緹微博）

同時，鍾麗緹媽媽和張倫碩媽媽也難得同框，雙姝開心露燦笑，畫面相當溫馨，最後一張則是鍾麗緹和婆婆的自拍照，婆媳套用萌度爆表的特效，兩人都對著鏡頭露出甜笑，婆媳關係相當融洽。

鍾麗緹媽媽和張倫碩媽媽也難得同框，雙姝開心露燦笑，畫面溫馨。（圖／取材自鍾麗緹微博）

鍾麗緹也應景寫下：「報不完的恩，是母親的恩。還不了的情，是母親的情。謝不了的愛，是母親的愛。表達不了的真誠心，依然是濃濃的母愛情。母親節，只有真真的祝福，願所有人的母親健康永遠，快樂常伴！」

鍾麗緹和婆婆套用超萌特效自拍，婆媳關係相當融洽。（圖／取材自鍾麗緹微博）

網友大讚鍾麗緹、張倫碩和彼此母親的感情極好「看到你們關係這麼的好，真的太令人羨慕」、「妳一定是非常孝順的女兒」、「這些照片拍得好溫馨」、「一家子好慈祥美麗」，而鍾麗緹事後也現身留言直呼：「愛你」，展現對媽媽以及婆婆的愛。

(中時新聞網)