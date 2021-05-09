華航機組員及諾富特飯店爆群聚感染，衛福部長陳時中透露，2月時便有收到投訴，並有發文給相關單位，但在指揮中心做出處理前，華航機師染疫事件便已爆發。對此，律師葉慶元痛批中央和桃園早就知情，但除了發公文卻什麼都沒做，陳時中和桃園市長鄭文燦怎麼還有臉互踢皮球？

陳時中坦言，早在2月時就收到飯店混居的投訴，去文桃園市政府後，接著公文再轉民航局，直到4月15日諾富特飯店回文表示希望維持現況，但就在公文還在各單位間回轉，指揮中心還來不及「行政處理」，在4月20日就爆發了華航機師染疫風暴。

對此，葉慶元今(9日)在臉書上表示，指揮中心和桃園市政府2月的時候就知道諾富特旅館有防疫對象和一般民眾混住的狀況，然後除了發文以外，什麼都沒做？他更忍不住直言，陳時中和鄭文燦，還有臉在這邊互踢皮球？

網友們也留言回應，「蔡政府官員無能、無擔當、早該下台」、「兩位互踢皮球！不好！畢竟人命關天」、「兩個打混仗的官，萬萬沒料到，出包了」。

此外，對於陳時中指出諾富特是地方權責，而鄭文燦在接受質詢時則表示，機組員是民航局監督、觀光飯店是觀光局主管、檢疫飯店才由桃市府檢核，已和陳時中、交通部長王國材達成共識，也會蒐集諾富特違規樣態交給觀光局開罰。

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(中時新聞網)