高端（6547）宣布，該公司開發的新冠疫苗二期臨床試驗，完成期中安數據審查會議，由於各委員認為目前疫苗的安全性無重大疑慮，內部將依據食藥署法規規定同意啟動青少年(12~18歲)臨床試驗。試驗完成後再向衛福部提出申請，將疫苗適用對象範圍擴展到12歲以上青少年及成人。
高端5/8召開新冠肺炎疫苗MVC-COV1901二期床試驗期中獨立數據監測委員會(IDMC, Independent Data Monitoring Committee)會議，依據食藥署法規規定，針對臨床試驗受試者進行安全性評估。
截至目前為止，試驗中未發生與疫苗相關之嚴重不良事件(SAR, Serious Adverse Reaction)，亦無發生特殊不良反應（Adverse Events of Special Interest)、與疫苗相關增強疾病(VAEDVaccinessociated Ehanced Disease)等。
在期中獨立數據監測委員會會議中，各委員認為目前疫苗的安全性無重大疑慮，因此也依據食藥署法規規定同意啟動青少年(12~18歲)臨床試驗。試驗完成後，再向衛福部提出申請，將疫苗適用對象範圍擴展到12歲以上青少年及成人。
(工商 )
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