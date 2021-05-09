台灣外籍工作者發展協會以及印尼穆斯林團體原本預計周四(13)清晨在台北車站附近廣場舉辦開齋日儀式，但因疫情多變且趨嚴峻，為避免擴大染疫風險，共同維護台灣安全的防疫環境，決定取消。

今年伊斯蘭開齋日為5月13日，為穆斯林的重要節日，依例自清晨6時起信徒聚會共同祈禱，然而日前清真寺的齋戒日群聚引發台灣疫情的升溫，鑑於開齋日儀式對穆斯林意義重大，台灣外籍工作者發展協會今(9)日已在印尼穆斯林會所向各分會長說明此情況，同時也宣導外籍人士(包含移工)在台應注意相關聚會風險。

台灣外籍工作者發展協會副祕書長周思妤指出，今年取消最大的原因是近期本土確診者案例較多，而且感染源等還在釐清，因此才決定取消。

周思妤表示，為避免擴大染疫風險，共同維護台灣安全的防疫環境，穆斯林朋友們可自行在住宿地點進行禱告儀式，另外，有在移工外語社群發現有些逃跑移工身體不適但擔心被捉，所以不敢去醫院檢查，令人擔心成為防疫破口，這部分也請政府針對在台外籍人士宣導現行防疫措施。

(中時 )