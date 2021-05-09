台灣基進立委陳柏惟在計算「打9折」發生錯誤，被宅神朱學恒抓到。（取自壹電視Youtube頻道）

台灣基進立委陳柏惟在計算「打9折」發生錯誤，被宅神朱學恒抓到。（取自壹電視Youtube頻道）

印度日前有一對新人結婚，新娘突然要求新郎當眾背誦「乘法表」，豈料男方竟背不出來，讓新娘氣得當場退婚。宅神朱學恒笑稱，這太小題大作了吧！在台灣，連「打9折」都不會算的人都可以當立法委員耶！最後還標註「3Q 陳柏惟」。

根據印度媒體《The Tribune》日前報導，一名印度新郎帶著自己的迎娶親友團到達婚禮現場，在婚禮儀式正式開始前，新娘對新郎的學歷產生質疑，決定測試他的基本數學水準，於是當眾讓新郎背誦「乘法口訣表」。沒想到新郎卻支支吾吾說不出來，新娘認為新郎在學歷上造假，失望之餘決定取消婚禮。

宅神朱學恒在臉書笑稱，這太小題大作了吧！在台灣有一個男的，連「100乘以0.9」，也就是「打9折」的算法都不會的人，都可以當立法委員耶！印度還不立刻派這個新郎來台灣，台派和陳柏惟一定會挺你的！文末還特別標註「3Q 陳柏惟」。

台灣基進立委陳柏惟日前接受電視專訪時，很認真說「就像超商打出9折優惠，100塊變81塊」，這段話被網友截圖抓到。

宅神朱學恒笑說，謝謝忍住笑作圖的網友，謝謝陳柏惟導演再度演出小學數學科普爆笑劇，希望台派出來講一下！宅神說他原本還以為是特效呢！

(中時新聞網)