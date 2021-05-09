印度海軍目前唯一的可執行任務航空母艦「超日王號」(INS Vikramaditya)，在星期六又發生了一場小火災，雖然火勢旋即撲滅，事件也沒有造成人員受傷，但是這是兩年以來第2次此類事件，印度海軍在裝備操作的安全部分，確實有檢討的必要。。

防衛世界(Defense World)報導，印度海軍發言人說：「這起事故多虧了艦上值班人員的機警，觀察到軍艦的水手艙間出現煙霧。於是消防班迅速採取行動，撲滅了大火。幸虧撲滅及時，艦上所有人員都沒有受傷，損壞的區域也不大。」

他說，對於起火原因，現在已開始展開調查。並補充說，航艦現在泊停在卡瓦爾港(Karwar harbour，位於印度西部)。

查看超日王號的事故歷史，可真不算少。比較嚴重的事故在前年，2019年4月26日，航艦輪機室鍋爐發生管線爆爆並引發大火，一名海軍軍官在救災過程因吸入過多煙霧而死亡，另有7人受傷。

2016年，泊在卡瓦爾的超日王號進行廢水處理機的維護工作中，結果2人因有毒氣體洩漏死亡。

另外，2017年2月，由於回收裝置的液壓系統故障，一架從航空母艦上起飛的MiG-29K戰機，遲遲等不到修復的消息，被迫改降落在芒格洛爾國際機場(Mangalore International Airport)。

超日王號是一艘排水量5萬噸、全長284公尺、最寛處60公尺的傳統動力航空母艦，不過對比它的原模樣真的差異甚大。這艘軍艦是印度於2013年從俄羅斯購買的基輔級航空巡洋艦的4號艦「巴庫號」，原本的巴庫號前舷安裝了各式防空飛彈與反艦飛彈，舷側的甲板雖然寛大，但是滑行空間不夠，也沒有回收捕捉裝置，因此只能搭載垂直起降戰機，航空戰力著實有限。巴庫號於1987年服役，卻因操作成本過高而很少出動，於1996年退役。

直到2013年啟封，以極低的價格賣給印度，原本印度以為賺了個大便宜，然而改裝成傳統航空母艦的費用，與購買艦載戰機MiG-29K的費用相當高昂，俄國是在改裝工程中把錢給賺了回來，順便重建起自己的軍工產業。

雖然超日王號有不少問題，但是對比印度另一艘建造超過15年的「維克蘭號」(INS Vikrant)，超日王號還算是堪用的，維克蘭號的服役日程仍難以確定。

(中時新聞網)