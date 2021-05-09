每個人的個性不同，和朋友相處的方式也不一樣，有些人面對所有人都相當熱情，總是積極地給予回應和互動，但也有人天生就比較被動，就算和朋友交情再好，也不太會主動聯絡。搜狐命理專欄近日發文點名金牛座、摩羯座和處女座，這3個星座平時不喜歡主動聯絡朋友，如果對方不積極一點的話，兩人的感情可能就會慢慢消散了。

1、金牛座

金牛座是出了名的重感情、做事認真，不過在人際互動方面卻不是主動的一方，如果為了工作還可能稍微主動一點，但面對朋友時，他們就沒有需要經常聯絡、維繫感情的意識，即便對方是自己的戀人，他們也不會過多聯繫，所以如果想和他們相處，最好要積極一點，否則不管是友情、愛情還是親情，最後都可能逐漸疏遠。

2、摩羯座

摩羯座屬於比較悶騷的類型，就算面對喜歡的人也不敢主動追求，更不用說讓他們主動聯絡朋友了，不過摩羯座之所以這樣，是因為他們不擅表達、比較容易害羞、怕冷場，才造就了極具神秘感的形象，儘管心裡再怎麼想去關心朋友，也不知道該如何開口，所以和摩羯座相處，千萬別強求他們主動了。

3、處女座

處女座和摩羯座一樣，也是不擅言表的類型，有人聯繫了他們，他們都很少回覆，更不會想要主動去聯繫某個人，這也導致他們身邊可以交心的朋友非常少，但並不代表處女座冷漠、難相處，其實他們只是更加喜歡一個人，因為擔心打擾到對方的生活、不喜歡連累別人，所以才沒有主動聯絡朋友的習慣。

(中時新聞網)