花蓮縣政府本月為豐年節舉辦文創商品印花設計比賽，沒想到宣傳海報上的阿美族少女卻涉嫌盜用他人圖片，引發爭議。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府原民處得知盜用事宜後，坦承確實是設計廠商的疏忽，目前已將海報下架，並和照片女主角和攝影師取得聯繫，洽談授權事宜。（羅亦晽翻攝臉書）

「2021花蓮縣原住民族豐年節」預計7月23日至25日在花蓮縣立體育場旁大草坪登場，花蓮縣政府本月為豐年節舉辦文創商品印花設計比賽，沒想到宣傳海報上的阿美族少女卻涉嫌盜用他人圖片，引發爭議，縣府原民處事後坦承確實是設計廠商的疏忽，目前已將海報下架，並和照片女主角和攝影師取得聯繫，洽談授權事宜。

花蓮縣政府原住民行政處在本月進行「聯合豐年節形象T恤及文創商品印花設計競賽」徵件，日前將宣傳海報PO上花蓮縣政府臉書官網後，一名眼尖的網友發現縣府疑似盜用他人照片，引發口舌大戰，同時也釣出海報上的阿美族少女本人，汪小姐直接回覆貼文證實「縣府使用別人照片沒知會也太沒禮貌了吧！」

雖然海報上的阿美族少女已用後製軟體處理成為手繪風格，並利用玫瑰花遮蓋臉部特徵，不過汪小姐也貼出原始照片，和海報中的少女頸部、項鍊等特徵十分相似，不少網友紛紛聲援「一個縣政府連這種事情都不懂嗎」、「盜用他人照片還是要告知照片女主人吧」等；事後縣府也趕緊將網路上相關海報及圖片刪除。

原住民行政處長陳建村接受媒體電訪坦言是設計者的疏忽，對照片女主角及攝影師深感抱歉，縣府昨晚得知盜用圖片的事情後，立刻下架海報同時詢問委託的設計單位，他們也承認是他們的疏失，目前已和照片女主角及攝影師取得聯繫，正在商談相關授權事宜，由於該照片原住民文化意象強烈，倘若可以圓滿取得授權，希望日後能有機會將圖片重新上架。

此外，「聯合豐年節形象T恤及文創商品印花設計競賽」徵件期限至5月20日截止，將選出合適印製在T恤及馬克杯、抱枕、毛巾上的圖片設計，作品須具有原住民風格、符合原住民熱情及海洋文化特色等，將選出優勝作品1件，有獎金5萬5555元。

(中時 )