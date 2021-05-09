南韓硬底子資深演員尹汝貞在今年奧斯卡獎大放異彩，拿下最佳女配角獎，是影史首位奪得小金人的韓國籍演員，被封為「韓國梅莉史翠普」，而她幽默直率的言談風格，也成為國際討論的話題，有網友翻出她4年前受訪的影片，關於婆媳關係被問：「如果兒子娶的老婆妳不喜歡的話，怎麼辦？」，尹汝貞爆炸式直球回應，被讚爽快。

隨著尹汝貞拿下奧斯卡小金人，她過去上節目的片段也被網友挖出討論，其中，尹汝貞4年前上《Taxi脫口秀》，當時主持人李英子與吳萬石特地飛到洛杉磯跟她見面，聊到過去她曾說：「演員需要錢的時候，演技是最好的東西」，因此問她何時最想賺錢，尹汝貞秒回就是離婚的時候，「因為當媽有家庭了」。

順著這題，聊到了尹汝貞的兩個兒子，她透露其中一個已婚，另一個還沒，主持人好奇她不會催婚嗎？尹汝貞說自己這麼努力養育他們，「送他們上學就很好了，要不要結婚，that's your problem(那是你的問題)，自己解決啦，難道我還要幫你們結婚？瘋了嗎？」。

主持人聽了她的回答整個笑翻，也表示大部分的韓國父母都會操心這件事，但尹汝貞直言：「那種媽媽大概平常沒什麼事好擔心的吧，我要操心的事情太多了，還要擔心怎麼用英語記台詞…」，至於是否跟傳統韓國父母一樣，想跟孩子同住，尹汝貞則灑脫表示：「想見再見面，不是更開心嗎？」。

主持人又說傳統父母有種觀念，不但想跟子女同住，還希望兒子娶媽媽喜歡的女人，尹汝貞聽了大嘆：「要兒子跟母親喜歡的女人結婚，這是多麼虛幻的夢，是儍了嗎？他跟自己喜歡的人結婚才對吧！」，甚至越講越氣。

尹汝貞接著說，如果兒子跟她不喜歡的女人結婚，也是很有可能的，還說99%的情況都是不夠滿意的吧？「別見面不就行了，他們兩個開心生活就得了，何必製造婆媳問題？」，到底何苦不滿意又去見人家，然後一直唸「我兒子喜歡哪種泡菜妳都不會做」，表示如果兒子喜歡她，那泡菜根本不重要吧！「到底是為愛結婚還是為泡菜結婚呢？」，這段話讓現場女性工作人員都笑出聲，她還說大兒子大概1個月會打來請安一次，但小兒子還小的時候，曾經某次打來用敬語說「母親大人」，尹汝貞馬上知道他需要錢了，「這種狀態找媽媽才恐怖」，一番話逗樂全場。

而這段訪談如今被挖出，眾人重溫了尹汝貞魅力，大讚泡菜結婚這段根本笑死，還提到韓星朴洙弘，說尹汝貞跟這位的母親成反比，朴洙弘近期因為被哥哥詐騙歷年28億收入而提告，被挖出當年兄弟翻臉，是因為他跟小23歲的女友交往，還把部分財產轉到女方名下，導致跟家人鬧翻失和。

(中時新聞網)