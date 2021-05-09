據德國最新的經濟統計數字顯示，德國出口型企業已經渡過了新冠疫情帶來的危機，重新回到增長軌道，經濟復蘇前景非常樂觀。其中中國市場對德國產品的需求尤為強勁，3月德國對大陸出口與去年同期相比增加了近38%，對德國經濟復蘇功不可沒。

《德國之聲》報導說，德聯邦統計署發佈的資料顯示，今年第一季度德國外貿出口額與去年同期相比增長了2.4%，出口總額為3326億歐元。而3月份的出口增幅更創下了新紀錄。德國外貿行業聯合會主席博內爾（Anton Börner）表示，出口行業正在迅速恢復活力，工業界整體局勢也相當看好。3月出口額與疫情導致停擺的去年3月相比，增長了16.1%，出口總額高達1265億歐元。聯邦統計署表示，這是迄今為止單月出口增幅的最高記錄。即便與今年2月相比，3月出口額也出乎意料地增加了1.2%。這項數字較先前分析人士預測高出0.5個百分點。

博內爾表示，德國企業在新冠疫情衝擊上仍能在短時間內重振旗鼓，顯示德國企業強大競爭力，以及應對危機的靈活性。德國工業聯合會也表示，今年3月德國出口創下增長記錄，讓人對德國工業未來非常樂觀。德國工業聯合會總幹事朗格（ Joachim Lang）表示，美國推出的經濟提振計畫也會使美國市場對歐洲產品的需求提高。

VP銀行首席經濟師基茨爾（Thomas Gitzel）說，德國第一季度經濟下滑可能是疫情期間最後一個負面記錄。德國商業銀行將今年德國經濟增長預估從3.5%上調至4%，該行首席經濟師克萊姆（Jörg Krämer）認為，德國將出現「後疫情快速增長期」。

報導指出，中國大陸市場對德國產品的需求尤為強勁。德國對華出口同去年3月相比增加了近38%。英國脫歐以及退出關稅聯盟對德國的進出口依舊影響顯著。德國對英出口同比降低了13.2%。

而德國企業也對經濟復蘇充滿信心，經濟界幾乎所有行業都有擴大生產規模的計畫。問卷調查結果顯示，企業的訂單越來越多，需求仍會進一步增加，尤其在電子、汽車與機械製造行業都會大幅提高產量。

(中時新聞網)