由台灣眾藝益百人文關懷協會主辦，財團法人泛美國際文教基金會協辦的「點燃 HOPE 圓夢 – 松山春暉母親節公益演唱會」在眾星歡唱聲中為母親獻上祝福。

有「金八點」封號的金佩姗公益演唱會上讓歌迷嗨翻天，右為美聲天后林靈。(財團法人泛美國際文教基金會提供)

晶璽健康事業董事長何修榕(左)對公益活動一向不落人後。(財團法人泛美國際文教基金會提供)

財團法人泛美國際文教基金會董事長張如君、台北市松山社區大學校長劉熒瑰與泛美基金會理事同時也是晶璽健康事業董事長何修榕都出席活動，共襄盛舉。

張如君接任基金會董事長之後，大力推動各項公益慈善活動，並配合「臺灣眾藝益百人文關懷協會」舉辦「點燃HOPE圓夢2.0」，公益演唱會門票所得將協助宜蘭縣大同鄉弱勢學童專業技能培訓計畫。

同樣也是協辦單位的中華全球城市選拔協會，由四位選美皇后2019全球城市小姐台北市第一名李昱欣，2019全球城市小姐桃園市第一名孫如妤，2020全球城市小姐台北市第一名昝依甯，2020全球城市小姐基隆市第一名蕭惟婷一同出席這場公益演唱會，展現年輕人對媽媽的感謝。

蕭惟婷(左起〉、昝依甯、李昱欣、孫如妤四位選美皇后一同參與公益演唱會。(財團法人泛美國際文教基金會提供)

這場母親節的公益演唱會由「花響鼓樂團」的打擊樂開場；美聲抒情歌后林靈的歌聲感動人心；因為港劇「楚留香」無花和尚一角深植人心的關聰難得一展歌喉；網路上MV創下破百萬點閱率的專業團體「夢想者聯盟」帶來令人感動的表演；美腿歌后金燕奉上回味無窮的繞樑金曲；金鐘歌后金佩姍「一代女皇」的靚嗓演唱讓媽媽們開心重返電視黃金年代。

(中時新聞網)