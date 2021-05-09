中央流行疫情指揮中心9日公布案1183、1184足跡曾到訪華泰名品城，適逢母親節，下午過後商場不見往日眾多逛街購物人潮，連美食街都是空蕩蕩，華泰名品城總經理梁曙凡表示，自從桃醫事件爆發後業績下滑15％，因機場捷運鄰近諾富特飯店又有許多外來客，目前業績慘跌一半以上，如今又有確診者足跡，嚴重衝擊母親節檔期業績。

梁曙凡指出，目前桃園的疫情狀況比桃醫事件發生時更加嚴峻，從去年疫情以來業績下滑3成，好不容易以為政府有效防堵，沒想到今年又捲土重來，接獲桃園市衛生局通報，案1183曾在1日下午在園區內停留約30分鐘，自疫情爆發以來嚴格落實防疫，每天進行8次清潔消毒，施作範圍包含園區大小角落，連植栽都不放過，也在每周五閉店後，再進行一次大規模全區消毒。

她認為，因園區都是露天開放空間，警衛會確認顧客落實戴口罩，每間店舖的空調也都是獨立空調系統，店內空氣各自獨立對流，不會有交叉感染疑慮。目前沒有工作同仁出現發燒或身體不適等症狀，維持正常營業。

梁曙凡說，為防止疫情擴散，華泰大飯店企業集團為鼓勵集團員工施打疫苗，疫苗費用採全額補助，並給一天有薪假，包含飯店、零售共500名員工，將全額補助一、二劑疫苗施打費用共1200元，雖然無法強制規定outlet專櫃廠商員工施打疫苗，但仍有發公文給租戶，希望全員一起響應共度疫情難關。

(中時 )