今(9)日就是一年一度母親節，不少人都會選擇到外面餐廳吃飯，有網友在地方粉絲團po文，母親節前夕，北投火鍋店店員一暖舉，網友狂稱讚「好溫馨」。對此，業者回應了。

一名網友po文狂稱讚北投火鍋店員工貼心舉動。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

一名網友8日在《我是北投人》粉絲團讀者投書表示「新北投鍋董火鍋店不僅食材、鍋料新鮮，用餐時間人潮不斷，每位服務員臉上還是充滿熱情、親切招呼客人」文中更是提到，母親節前夕，在客人用餐完畢，女店員拿著康乃馨送給女客，並幫她們與親友拍照留念，雖只是一個小舉動，卻感受到店家滿滿的貼心與感動，推薦給大家，用新臺幣支持。Po文一出網友紛紛表示「溫馨」、「吃爆鍋董」、「我超愛鍋董」、「這家是真的挺不錯吃的，吃好多次了呢！食材都很新鮮！！」，當中還有旅居海外網友留言「CP值高，食材新鮮。只要有回台灣一定光顧」

網友讚北投大業路上火鍋店不僅食材新鮮，服務也超親切。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

火鍋店粉絲團小編也親回應「嗨～謝謝讀者推薦，謝謝北投人支持，溫馨五月，收到讀者的真情推薦，我們真的都好開心，謝謝你」文末特別提到，秉持著新鮮美味超值的服務宗旨，繼續為您們服務，歡迎給我們捧場、交流喔 母親節快樂

北投火鍋店小編親上線回覆網友。(照片/取自《我是北投人》粉絲團)

服務業最美麗風景，店員不僅親切待客，加上貼心小舉動，讓顧客備感窩心，留下美好用餐記憶，這也是餐飲業客人能細水長流之道。《中時新聞網》也祝福全天下媽媽 母親節快樂！

母親節前夕，店員送用餐女客人康乃馨，並幫拍照留念。(照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供)

(中時新聞網)