四叉貓在臉書貼出的公投連署書不合格率的數據。（取自臉書）

中選會於5月7日公布各大公投案第二階段審查結果，國民黨兩案(反萊豬、公投綁大選)第二階段不合格率約維持12％的水準，網路名人「四叉貓」表示，老實說他對於此數據非常驚訝，跟2018年比較起來，KMT今年進步了許多！

根據「四叉貓」在臉書彙整的數據，2018年「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」等三項公投，各有約49萬份左右的連署書，不合格份數在17萬到18萬份之間，不合格率都在36％上下。

而今年828「反萊豬公投」、「公投綁大選」兩項由國民黨提出的公投案，不合格份數降到6萬餘份，不合格率約在12％左右。「四叉貓」表示，跟2018年的三公投比較起來，國民黨今年進步了許多，他對於數據非常驚訝！

另外，「珍愛藻礁」公投連署份數衝到70萬份，不合格份數也是6萬餘份，不合格率僅在8％左右。「四叉貓」分析，這是一個蠻正常的公投團體數據，70萬份藻礁連署之中，國民黨有幫忙填寫的部分不多，珍愛藻礁真的是靠各種媒體助攻之下在三周內自己收到70萬份的。

「四叉貓」認為，這場公投戰民進黨有點難打惹！

(中時新聞網)