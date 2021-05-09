北市文山區福和河濱公園棒球場旁河道9日下午3點半發現1具浮屍，附近釣魚民眾立即通報警消，初判是女性死者，年約70歲，身上沒有證件，但衣著完整並無外傷，警方初步排除外力，正比對失蹤人口資料庫離清死者身分。

死者陳屍在景美溪的河道，附近則有棒球場，一般民眾很少會走到河邊，今下午是有民眾打算到河邊釣魚，因此發現大體，初判死亡時間大約在早上，身上穿著長褲以及T侐完整，並無明顯外傷，警方現在調查落水原因。

(中時 )