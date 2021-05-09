福和河濱公園婦人陳屍河道 警釐清身分中 17:592021/05/09 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市文山區福和河濱公園河道今下午發現1具浮屍。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市文山區福和河濱公園棒球場旁河道9日下午3點半發現1具浮屍，附近釣魚民眾立即通報警消，初判是女性死者，年約70歲，身上沒有證件，但衣著完整並無外傷，警方初步排除外力，正比對失蹤人口資料庫離清死者身分。 死者陳屍在景美溪的河道，附近則有棒球場，一般民眾很少會走到河邊，今下午是有民眾打算到河邊釣魚，因此發現大體，初判死亡時間大約在早上，身上穿著長褲以及T侐完整，並無明顯外傷，警方現在調查落水原因。 大溪順和煤礦遭噴漆撒冥紙 破壞行為竟無法可管 金門黑狗海邊嗅 主人疑獲珍貴龍涎香 (中時 ) #河濱公園 #福和 #陳屍 #棒球場 #浮屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 做工行善團母親節兵分三路修屋 黃偉哲送康乃馨致意 16:522021/05/09 寶島 正國會林右昌搶進首都 鄭麗君恐成攔路虎 04:102021/05/09 政治要聞 男騎士台3線南化段自摔跌落山溝 重機爆火球燒毀 17:382021/05/09 社會 屏東滿州男駕駛恍神自撞車頭全毀 警一查竟是通緝犯 15:152021/05/09 社會 高雄鳳梨拍賣價33.9元 比去年高5成 04:102021/05/09 地方新聞 男持刀闖中和宮廟尋仇 反被毆傷送醫 11:112021/05/09 社會 竹南分局母親節前夕助失智媽媽回家 14:222021/05/09 寶島 新品連發 廣達、和碩受惠 04:102021/05/09 財經要聞 紐約時報廣場爆濫射 4歲童中彈3傷 槍手在逃 09:182021/05/09 國際 蘇花公路駕駛隧道自撞 重機見狀急煞慘「犁田」 15:582021/05/09 社會 年度WHA取暖大會可以停了 04:102021/05/09 時論廣場 社會熱門新聞 老公偷吃弟媳摩鐵大戰4小時 人妻心碎不敢告訴弟弟 - 社會 撞死黃暐瀚母美髮師被爆約砲成性 新婚嫩妻崩潰早提離婚 - 社會 警察視角曝光 被輾腳警親上火線 10質疑全解釋了 - 社會 台東地瓜酥名店樓上驚見男屍 死者身分曝光是負責人前夫 - 社會 綠帽夫怒見老婆貼小王 跪求房東給真相再爆「以前睡更多人」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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