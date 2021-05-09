臺灣時間5月9日早上七點開始，在莊嚴祈願文朗誦聲中，包括台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。「願！一切眾生得安樂、無災無難心安然。願！災疫瘟禍均消弭、無病無痛無哭泣」！

台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。

2021年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月9日上午7點展開，法師們恭念懺悔文、祈福文，期盼透過帶動全球祈禱、匯聚善念，祝福全球Covid-19疫情消弭，更為0402台鐵408次太魯閣號事故罹難者、傷者祝福，祈禱旱象解除、風調雨順、天下無災難。

台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。

5月9日在花蓮靜思堂依「政府防疫規定、限定代表出席」方式，由精舍師父、慈濟志業體代表進行「全球雲端連線祈福」浴佛儀式，所有人員除了實名制、戴口罩、噴酒精消毒，並填寫TOCC，社區會所小型浴佛也同樣防疫規格。

台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。

「我們同心共願祝禱：齋戒茹素益群生、慈悲護生疫情消、甘霖普降萬物欣、天地祥和世太平…」由中國佛教會副理事長明光法師等諸山長老法師恭誦祈福文、懺悔文，花蓮靜思精舍證嚴法師出席典禮開示，感恩2565年佛誕，感恩母親的養育之恩，更要感恩天下眾生恩，人人合和互協，讓天下平安。

台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。

浴佛人員在戶外保持社交距離，虔誠浴佛、祈求平安。為呼應環保、減塑，場內浴佛台由9百個回收寶特瓶打造「水立方」，呼籲民眾惜水如金，也祝福旱象解除、風調雨順。

花蓮靜思堂「全球雲端連線祈福」浴佛儀式，除精舍師父、精舍清修士及志業體與志工代表之外，尚有包括投入0402事件的花蓮縣警消參與浴佛祈福。

花蓮消防局長林文瑞感恩慈濟長期與消防的合作，包含救護設備、高級救護員的教育訓練，讓這次0402的救災過程可以即時分流、處理、無縫接軌後送醫院，更感恩慈濟志工提供茶水、便當，安撫現場著急的民眾，讓救災人員可以安心搶救。

花蓮縣警局花蓮分局郝心誠分局長0402全程投入，透過參與浴佛感恩各界在事件對警方的協助與投入，首次參與慈濟浴佛的他，在典禮中感動不已。郝心誠分局長表示，今天是母親節，感恩母親孕育我們，讓我們可以社會上奉獻。

慈濟持續關懷0402事件的罹難者家屬、傷者，邀請參加鄰近的慈濟會所小型浴佛，其中一位0402重傷者到慈濟台東聯絡處參加，他表示，感恩慈濟這次事件一直陪伴，包含醫護人員、社工、志工，讓我很感動，「我現在回到台東也是有台東慈濟志工陪伴到現在，在我最無助的時候，慈濟人一直在我身邊。」

慈濟基金會表示，5月9日上午浴佛以中文發音，翻譯成7種語言包含英語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、越語、菲律賓語、韓語，慈濟推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，帶動人人以虔誠之心，展現出佛法的莊嚴形象，藉著浴佛報佛恩、報父母恩、報眾生恩，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。

(中時新聞網)