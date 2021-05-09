半導體無塵室廠務工程大廠漢唐(2404)近日爆出經營權紛爭，且前董事長王燕群遺孀李惠文更發出公開信函抨擊現任漢唐董事長陳朝水。對此陳朝水及總經理陳柏辰9日發出公開信指出，會盡力爭取所有股東支持，為了配合未來十年我們客戶的全球部局，及漢唐自己未來三十年新的成長動能，同時也強化了對ESG持續實施。

陳朝水、陳柏辰發出公開信指出，對於近日造成社會上關切的股東會相關的爭議，我們二位的看法完一致，我們會盡力的爭取所有股東支持：我們推薦的包括我們二位在內的共七位董事及獨董後選人，這七位候選人是經過深思熟慮的最佳人選，除了有代表管理層的人，為了配合未來十年我們客戶的全球部局，及漢唐自己未來三十年新的成長動能，同時也強化了對ESG持續實施。

同時也表示，對於近期由市場派所造成的股東會爭議，我們深感遺憾！但我們可以和所有的股東和客戶擔保，對於所有對手似是而非的言論，我們都已和相關的主關機關、董事和獨立董事、外部專家說明，在決策前後，都有充分討論溝通和相關的書面紀錄，歡迎社會大眾參閱股市觀測站上的公開資訊，不足浪費公眾保貴的時間一一反駁。

以下是漢唐董事長陳朝水、總經理陳柏辰的公開信內容：

謝謝

謝謝台灣、漢唐全體股東、漢唐所有的工作同仁、支持和相信漢唐團隊的全球客戶、以及前王創辦人。

三十九年前，在前王創辦人的號召下，我們三位交大前後期的學長弟，共同開啟了漢唐的簡單基業，我們所共同信仰的，是對台灣高科技業前景的巨大信心，和台灣人「愛拚就會贏」的意志，大家胼手胝足，齊心協力，隨著台灣高科技產業的高速的成長和客戶的信賴，漢唐已經由當年的三人小小技術團隊，茁壯成為全世界最大的高科技無麈室及相關機電系統的服務商，且為市值近500億的公司，我們對於您們這一路的支持，只有感恩，感恩，再感恩！

對於近日造成社會上關切的股東會相關的爭議，我們二位的看法完一致，我們會盡力的爭取所有股東支持：我們推薦的包括我們二位在內的共七位董事及獨董後選人，這七位候選人是經過深思熟慮的最佳人選，除了有代表管理層的人，為了配合未來十年我們客戶的全球部局，及漢唐自己未來三十年新的成長動能，同時也強化了對ESG持續實施。

為了持續創造漢唐長期的股東價值，確保漢唐全體員工的工作權及生產力，更重要的是強化台灣半導體產業的全球戰略位置，您在未來股東會的支持，決定了漢唐和未來臺灣產業的全球競爭力！

我們是一群由交大訓練出來的理工人和工程師，不懂股票市場，也不是資本家，我們一心一意為了滿足客戶需求，不斷提升漢唐技術及擴增產能，為了能對得起股東的信任，專注在營收成長及財務績效，也為了員工工作安全，強化工作安全性，截至目前為止，在一個重要客戶的施工已達220萬小時零工安發生(一般同業標準為100萬小時)。

對於近期由市場派所造成的股東會爭議，我們深感遺憾！但我們可以和所有的股東和客戶擔保，對於所有對手似是而非的言論，我們都已和相關的主關機關、董事和獨立董事、外部專家說明，在決策前後，都有充分討論溝通和相關的書面紀錄，歡迎社會大眾參閱股市觀測站上的公開資訊，不足浪費公眾保貴的時間一一反駁。

我們更在意的事情是：如何在台灣處於全球供應縺重新調整和重整的過程中，讓漢唐扮演好專業的角色，在全球半導體和高科技產品缺貨、缺料之虞，有效及專業的協助客戶迅速建廠，漢唐需要台灣，台灣也要幫漢唐再加把勁！

天佑台灣，天佑漢唐！

董事長 陳朝水總經理 陳柏辰

(工商 )