亞契6日迎接2歲生日，哈利王子與梅根公開最新照片。

哈利王子與梅根的兒子亞契（Archie）於6日歡慶2歲生日，英媒報導，女王伊麗莎白二世特地和亞契視訊，祝福他生日快樂，消息人士透露，亞契講話是美國口音。

亞契滿2歲了，英國《每日鏡報》（Daily Mirror）引述消息人士報導，上周稍早，女王伊麗莎白二世特地和亞契透過軟體Zoom視訊，祝福曾孫生日快樂，而亞契則用美國腔英語和女王對話。

消息人士透露，2歲的亞契和女王伊麗莎白二世視訊時，說話口音為美國腔。圖為2019年5月8日，女王與剛出生的亞契初見面的畫面。（資料照／TPG、達志影像）

英國《太陽報》（The Sun）報導，亞契現在已經掌握了一些詞彙，哈利王子2月接受柯登（James Corden）主持的「深夜秀」（Late Late Show）節目時透露，亞契已經牙牙學語，會把2、3個字放在一起，還會唱歌，他說亞契學會的第一個字是「鱷魚」（crocodile）。

在脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）的訪談中，哈利也曾指出，亞契在路上喜歡指著剛經過的「棕櫚樹」和「房子」。

亞契生日當天，哈利王子與梅根在他們以兒子名成立的非營利組織「Archewell」公布亞契的最新照片，照片是一張黑白照，畫面中已經會站立、頭髮茂密的亞契背對著鏡頭正在玩氣球。

這是哈利與梅根去年離開英國、舉家遷居美國加州後，王室迷難得再看到亞契的新照片。

事實上不只王室迷，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，王室成員也少有機會看到亞契本人，從他出生以來，據悉查爾斯王子只親眼見到孫子2次，威廉王子和凱特見到亞契的次數，少到5根手指頭數得出來，消息人士說，「事實上，在亞契出生後一直到他們舉家離開英國，家庭成員親眼看到亞契的次數一隻手都數得出來，這是一個非常可悲的情況。」

此外，《每日郵報》也指出，亞契生日當天，白金漢宮處境相當尷尬，因為官員手邊沒有亞契的最新照片，因此官方推特帳號「The Royal Family」發布推文祝福時，官員只能配上亞契出生時，哈利與梅根一起抱著在襁褓中的他的舊照。

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today. 🎈



📸 Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. 🎈🎂



📷 Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021

(中時新聞網)